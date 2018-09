Ponte perde pênalti, empata com Sampaio e soma quinto jogo sem vitória na Série B

A Ponte Preta continua vivendo uma de suas piores fases na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, o time campineiro chegou ao quinto jogo consecutivo sem vitória ao ficar no empate sem gols com o Sampaio Corrêa, no estádio Moisés Lucarelli, pela 26.ª rodada. Danilo Barcelos desperdiçou um pênalti ao mandar a bola no travessão.

Com o resultado, a Ponte Preta estacionou na décima posição, com 35 pontos, contra 42 do Goiás, time que abre a zona de acesso. O Sampaio, por sua vez, mesmo empatando fora de casa ficou na lanterna, com 22.

O jogo foi de estreias. Marcelo Chamusca comandou a Ponte Preta pela primeira vez dentro do estádio do clube, enquanto Marcinho Guerreiro iniciou sua trajetória sob o comando do Sampaio, em substituição a Paulo Roberto Santos.

O equilíbrio marcou o primeiro tempo. O time campineiro começou em cima do rival e chegou a desperdiçar duas chances inacreditáveis de abrir o placar, ambos com Júnior Santos. Depois caiu de produção, viu a equipe maranhense equilibrar as ações, mas segurou o 0 a 0 no placar.

Logo aos cinco minutos, Júnior Santos foi lançado em velocidade, invadiu a área, deixou o defensor para trás, mas chutou em cima do goleiro Andrey. No lance seguinte, o mesmo atacante recebeu de Igor e, na pequena área, chutou pela linha de fundo.

O Sampaio Corrêa pecou na criatividade e só conseguiu chegar com algum perigo nos minutos finais. Luis Gustavo fez fila na defesa da Ponte Preta e cruzou rasteiro para Uilliam, que pegou mal na bola e jogou para fora.

A Ponte Preta voltou melhor para o segundo tempo, mas continuou desperdiçando chances uma atrás da outra. Aos 16 minutos, André Luís foi derrubado dentro da área por Alyson: pênalti. Danilo Barcelos foi para a cobrança e chutou forte, porém, no travessão.

Após o erro, o ímpeto do time campineiro caiu. Com isso, o Sampaio esboçou uma pressão no fim, mas Ivan, que completou 50 jogos com a camisa alvinegra, salvou ao defender um arremate de Marcos Aurélio.

Na próxima rodada, o Sampaio Corrêa enfrenta o Fortaleza na sexta-feira, às 21h30, no Castelão de São Luis. No dia seguinte, às 21 horas, a Ponte Preta visita o Oeste na Arena Barueri.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 0 SAMPAIO CORRÊA

PONTE PRETA - Ivan; Igor Vinícius, Renan Fonseca, Reginaldo e Danilo Barcelos; André Castro, Lucas Mineiro (Murilo Henrique) e Tiago Real (Roberto); André Luís, Júnior Santos (Felipe Saraiva) e Victor Rangel. Técnico: Marcelo Chamusca.

SAMPAIO CORRÊA - Andrey; Luis Gustavo, Odair Lucas, Maracás e Alyson; Adilson Goiano, Jocinei (Bruninho), Eloir (Marcos Aurélio) e Fernando Sobral (William Oliveira); João Paulo e Uilliam. Técnico: Marcinho Guerreiro.

ÁRBITRO - João Batista de Arruda (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Júnior Santos (Ponte Preta); Adilson Goiano, Fredson, Maracás e Uilliam (Sampaio Corrêa).

CARTÃO VERMELHO - Odair Lucas (Sampaio Corrêa).

RENDA - R$ 37.690,00.

PÚBLICO - 2.618 pagantes (3.062 total).

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).