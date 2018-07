Ponte pode mandar jogos em Jaguariúna no Paulistão A Ponte Preta pode ficar sem uma de suas principais armas durante o início do Campeonato Paulista. Isso porque a diretoria do clube iniciará uma reforma no gramado do Estádio Moisés Lucarelli logo após o final do Campeonato Brasileiro, o que fará o time campineiro mandar os quatro primeiros jogos diante sua torcida do estadual no Estádio Alfredo Chiavegatto, em Jaguariúna, na Região Metropolitana de Campinas.