Ponte prepara homenagem para ex-atacante Washington

"Tenho um carinho enorme pela Ponte Preta, foi o time no qual passei uma das melhores fases da minha carreira. Foi a Ponte que me deu condição de chegar à seleção brasileira. Tenho muita saudade do Majestoso (Moisés Lucarelli) e da torcida, que adoro", afirmou o ex-atacante, que anunciou sua aposentadoria em janeiro.

Washington chegou à Ponte Preta em 1998, aos 23 anos, mas não teve grande destaque. Voltou depois, em 2000, e viveu ótima fase, sendo artilheiro do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil e vice do Brasileirão, sempre em 2001. O desempenho permitiu que, no mesmo ano, ele fosse convocado pela primeira vez à seleção brasileira.

Ele lamenta não ter voltado à Ponte antes de se aposentar: "Tenho enorme carinho pela torcida e muita saudade. Gostaria de ter jogado de novo pela Ponte, mas não deu. Para mim, foi uma honra vestir uma camisa tão prestigiada e tradicional como a da Ponte", destaca Washington, que, em 2002, fez 34 gols em 50 jogos e considera aquele o melhor ano de sua carreira.