Ponte Preta abre 3 a 1, mas leva incrível virada do Atlético-GO

A Ponte Preta cochilou e acabou tomando uma incrível virada na Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira. O time campineiro estava vencendo por 3 a 1, mas tomou dois gols em dois minutos e perdeu para o Atlético-GO por 4 a 3, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 21ª rodada.

Com o resultado, a Ponte Preta manteve os 34 pontos e perdeu os primeiros colocados de vista. Já o Atlético-GO, que promoveu a estreia do técnico Wagner Lopes, encerrou uma série de quatro derrotas seguidas e subiu para os 28 pontos, no meio da tabela.

A tarde tinha tudo para ser de festa para a torcida pontepretana. Renato Cajá, principal reforço para a disputa da Série B, começara como titular pela primeira vez e o treinador Guto Ferreira sentava no banco pela 50ª vez como treinador da Ponte. Apesar das expectativas positivas, os donos da casa não tiveram um bom começo.

O esquema com dois atacantes e dois meias não funcionou da forma esperada. Cajá e Thomás não se entenderam. O Atlético-GO aproveitou as dificuldades do adversário para abrir o placar aos nove minutos: após cruzamento da direita, André Luis testou firme e colocou a equipe visitante na frente.

Sem conseguir encaixar jogadas pelo meio-campo e sofrendo com a falta de criatividade, a Ponte Preta teve que usar ligações diretas para chegar ao campo de ataque. Foi justamente em um chute do campo de defesa que o time campineiro conseguiu empatar. Aos 19 minutos, Roberto se livrou da bola.

Na intermediária, Rafael Costa deu leve desvio de cabeça e encontrou Roni, na lateral da área, que rapidamente cruzou rasteiro. No meio do caminho, Lino tentou fazer o corte, mas jogou contra a sua própria meta.

Logo após o gol, a Ponte perdeu Rafael Costa, lesionado. Mesmo sem seu principal jogador de ataque, o time campineiro teve força para conseguir a virada ainda na primeira etapa. Aos 33 minutos, Renato Cajá cobrou falta em direção da área e encontrou Tiago Alves, que desviou de cabeça para o gol.

Novo homem de área do time campineiro, Douglas Tanque ainda teve oportunidade de ampliar. Ele recebeu em posição legal, driblou o goleiro Márcio, mas demorou para finalizar e chutou em cima da marcação.

O Atlético voltou assustando em cabeçada de Jorginho, mas a Ponte Preta conseguiu matar o jogo aos nove minutos. Thomás, uma das novidades para a partida, fez jogada individual, cortou da ponta para o meio e bateu forte, no canto direito de Márcio.

Com placar mais elástico, a Ponte teve mais espaço para jogar. O meia Renato Cajá recebeu com liberdade no meio-campo e tentou bater com categoria. A bola triscou o travessão. A tranquilidade na partida arruinou a Ponte. O time acreditou que a partida estava ganha e se acomodou. Bom para o Atlético-GO, que se lançou ao ataque e conseguiu o improvável.

Aos 37 minutos, Lino diminuiu o marcador em cabeçada certeira. Embalado, o time visitante ainda conseguiu a virada com dois gols do atacante Josimar, que veio do banco de reservas. Em lances parecidos, ele apareceu livre na área para completar jogadas pelo lado esquerdo, aos 41 e 42 minutos do segundo tempo.

A Ponte volta a campo contra o Luverdense na próxima sexta-feira, às 21h50, no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. No sábado, o Atlético-GO recebe o Vasco, às 16h10, no Mané Garrincha, em Brasília.

OUTROS JOGOS

BOA 0 x 0 ABC

Em jogo com dois tempos distintos, Boa e ABC ficaram no empate sem gols no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), pela 21.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na primeira etapa, os mineiros mandaram no jogo, enquanto que os potiguares foram mais perigosos no segundo tempo.