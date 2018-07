Ponte Preta abre negociação para repatriar lateral Gilson

A Ponte Preta não conseguiu acertar nas contratações que fez para a lateral-esquerda neste ano. Tentou Artur, Fernandinho e João Lucas, sem sucesso. Para não repetir o mesmo em 2018, o clube de Campinas vai atrás de um velho conhecido do seu torcedor. A diretoria iniciou conversas com o experiente Gilson.

O lateral de 31 anos tem contrato com o Botafogo até o dia 31 de dezembro, mas não chegou a um acordo para prorrogar o seu vínculo. O Fluminense chegou a fazer sondagem, mas o único clube que abriu negociação foi o de Campinas.

Gilson atuou pelo clube campineiro em 2005 e, no começo de 2016, totalizando 41 partidas pela equipe. O lateral revelado pelo CENE-MS ainda tem passagens por Botafogo-SP, São José, Mirassol, Paraná, Grêmio, América-MG, Vitória, Cruzeiro, Criciúma e Botafogo.

Quem também tem chances de retornar ao estádio Moisés Lucarelli é Yago. Depois de ter sua saída anunciada no início da semana, o zagueiro pode ser emprestado novamente pelo Corinthians para a próxima temporada.

Até agora, apenas o zagueiro Wesley Matos, que defendeu o Vila Nova na última Série B, foi confirmado como reforço para 2018. Por outro lado, 16 jogadores deixaram o clube e a lista ainda pode aumentar nos próximos dias com as possíveis saídas do zagueiro Rodrigo, do lateral Fernandinho e do meia Mendoza.