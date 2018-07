Ponte Preta abre rodada para encostar no G-4 da Série B

O Campeonato Brasileiro da Série B entra na sua reta final e dois jogos, a partir das 21 horas, vão abrir a 29.ª rodada nesta sexta-feira. A Ponte Preta viaja para manter o embalo e vai enfrentar o desesperado, mas ameaçado Ipatinga, enquanto que ASA e São Caetano duelam em Arapiraca (AL) para somar pontos.

No Ipatingão, Ipatinga e Ponte Preta fazem um duelo de opostos. O time mineiro luta para escapar do rebaixamento, enquanto os que paulistas precisam da vitória para encostar ainda mais no G-4. Animado com três vitórias seguidas, a última sobre o Vila Nova, a equipe da casa está na penúltima colocação, com 27 pontos. Já o time paulista subiu para quinto lugar, com 45, após o triunfo sobre o Sport, que deu fim ao jejum de quatro jogos sem vitória no returno.

Em Alagoas, ASA e São Caetano estarão jogando seus futuros no estádio Coaracy da Mata Fonseca. Os alagoanos se encontram em décimo lugar, com 38 pontos, e vêm de três vitórias seguidas, a última sobre o Brasiliense, em Taguatinga. Com dois pontos a mais e na nona colocação, o time do ABC paulista empatou em casa, na última rodada, com o Bahia.

A rodada vai continuar no sábado com mais oito jogos. O líder Coritiba pode ficar com um pé na elite. Para isso, precisa vencer o Sport, na Ilha do Retiro, e praticamente eliminar o adversário da briga pelo acesso.

Confira a 29.ª rodada da Série B:

Sexta-feira - 21 horas

Ipatinga x Ponte Preta

ASA x São Caetano

Sábado - 16 horas

Bahia x Náutico

Santo André x Figueirense

Sport x Coritiba

16h10

Portuguesa x Guaratinguetá

Paraná x Brasiliense

21 horas

Bragantino x América-RN

Icasa x América-MG

Vila Nova x Duque de Caxias