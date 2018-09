Ponte Preta aceita oferta e libera atacante Felippe Cardoso para o Santos

A diretoria da Ponte Preta confirmou nesta terça-feira que aceitou a proposta do Santos para liberar o atacante Felippe Cardoso. De acordo com as informações de bastidores, o time santista vai desembolsar R$ 3 milhões por 60% dos direitos econômicos, que hoje pertencem ao clube de Campinas. Com apenas 19 anos, ele é um indicação do próprio técnico Cuca e marcou três gols no Campeonato Paulista.

Desde maio, a jovem promessa vem se recuperando de uma lesão no pubis. Ele foi liberado nesta manhã dos treinos para realizar exames médicos e assinar contrato, uma vez que as inscrições para o Campeonato Brasileiro se encerram nesta tarde. Cardoso é um jogador forte, que sabe jogar de costas e facilita a movimentação dos companheiros. Por ser alto, com 1,87m, também é opção no jogo aéreo.

O time de Campinas descobriu o atacante no Osvaldo Cruz, na Segunda Divisão do Campeonato Paulista, em setembro de 2017 e adquiriu os seus direitos por R$ 220 mil. O time da quarta divisão de São Paulo, na condição de formador, vai manter os 40% de olho em uma venda futura. Edivaldo Ferraz, procurador do atacante, confirmou a negociação.