Ponte Preta acerta a contratação do peruano Ramirez, reserva do Corinthians

CAMPINAS - A Ponte Preta acertou a contratação do meia peruano Ramirez, que estava na reserva do Corinthians. O negócio ainda não foi confirmado pelos dois clubes, mas o jogador de 28 anos é esperado no dia 2 de janeiro em Campinas, para fazer os exames médicos e ser apresentado.

No Corinthians, Ramirez recebe cerca de R$ 200 mil mensais. Mas a Ponte Preta deve assumir o pagamento de metade desse valor. Assim, o clube de Campinas ganha um importante reforço para a disputa do Paulistão, no qual estreia no dia 20 de janeiro, contra o Mogi Mirim.

Ramirez foi revelado nas categorias de base do Coronel Bolognesi (Peru), passando também pelos peruanos Cienciano e Universitario e pelo paraguaio Libertad. Ele chegou ao Corinthians no começo de 2011, mas nunca conseguiu se firmar com a camisa corintiana.

Até agora, Ramirez disputou 51 partidas pelo Corinthians, com apenas cinco gols marcados. Nesse período, participou da conquista dos títulos do Brasileirão e da Libertadores, mas não esteve no grupo do Mundial. Ele também é constantemente convocado para a seleção peruana.