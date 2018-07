Ponte Preta acerta com Felipe Menezes e espera Palmeiras

Lanterna do Grupo B do Campeonato Paulista, com apenas dois pontos em quatro jogos, a Ponte Preta ainda está se reforçando. Nesta segunda-feira, ao anunciar a demissão do técnico Vinicius Eutrópio, a diretoria do clube campineiro revelou o acerto com mais dois reforços: o meia Felipe Menezes e o zagueiro Douglas Grolli, respectivamente do Palmeiras e do Cruzeiro.

"Estamos aguardando uma definição final do Palmeiras, mas já tratamos a questão contratual com ele e com o empresário. Conversei com ele, que está muito ansioso para se apresentar. Acredito que na segunda finalizamos tudo e na terça ou quarta-feira apresentamos o jogador", comentou o gerente de futebol Gustavo Bueno.

Felipe Menezes passou todo o ano passado emprestado ao Goiás, tendo sido titular na campanha da equipe no Campeonato Brasileiro. Contratado em meados de 2013, ele jogou um ano e meio pelo Palmeiras, recebendo algumas oportunidades como titular no Brasileirão de 2014.

Já Douglas Grolli foi contratado no início de 2015 pelo Cruzeiro, para compor elenco, mas só participou de duas partidas. Só foi titular no último jogo do ano passado, quando o Brasileiro já estava praticamente acabado.

Para esta temporada, a Ponte Preta acertou com diversos jogadores com passagens por grandes clubes, como os volantes Jonas (ex-Flamengo), Eurico (ex-Cruzeiro), Renato e João Vitor (ambos ex-Palmeiras), o zagueiro Wellington (ex-Palmeiras), os atacantes Wellington Paulista (ex-Fluminense) e Taiberson (ex-Internacional). Na semana passada chegaram o goleiro César (ex-Flamengo) e o lateral-esquerdo Reinaldo (ex-São Paulo).