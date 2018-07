Ponte Preta acerta com lateral Danilo Barcelos e atacante Cristaldo

A Ponte Preta nunca escondeu de ninguém que sua prioridade em 2018 é conquistar o acesso à elite do Campeonato Brasileiro e por isso poupou investimento no Paulistão, onde utilizou muitos jogadores da base. Agora, a diretoria resolveu colocar a mão no bolso e acertou duas contratações de peso para a Série B: o lateral-esquerdo Danilo Barcelos e o atacante Cristaldo.

Danilo Barcelos tem 25 anos e foi um dos poucos jogadores que se destacaram na campanha que culminou com o rebaixamento da Ponte no Brasileirão do ano passado, com 24 jogos e seis gols. Pouco aproveitado no Atlético-MG - disputou apenas cinco partidas em 2018 -, o lateral-esquerdo, que também pode atuar como meia, será emprestado até dezembro, com os salários divididos entre os dois clubes.

A negociação envolvendo Danilo Barcelos deve resultar na ida do lateral Emerson para o Atlético-MG. O clube mineiro demonstrou interesse na contratação do jogador que marcou o gol do título do Interior e recentemente foi convocado para a seleção brasileira sub-20.

Depois de sofrer com a ausência de um camisa nove no Campeonato Paulista, a Ponte Preta fechou com o argentino Cristaldo, que defendeu o Palmeiras nas temporadas 2014, 2015 e 2016, onde foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão. Ao todo, fez 73 jogos e marcou 18 gols.

Cristaldo tem 29 anos e estava no Vélez Sarsfield-ARG, mas tem contrato com o Cruz Azul-MEX. O atacante argentino ainda tem passagens por Metalist-UCR, Bologna-ITA e Monterrey-MEX.

A Ponte Preta estreia na Série B no sábado, contra o Paysandu, às 21 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Essa será a primeira das seis partidas que o time campineiro vai realizar com os portões fechados. O clube foi punido com seis jogos sem sua torcida por causa dos incidentes ocorridos na partida contra o Vitória, ano passado, em Campinas. Na ocasião houve até invasão de campo.