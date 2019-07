Ponte Preta acerta com lateral Edilson, que subiu com o Brusque à Série C

A Ponte Preta garimpou o futebol brasileiro e encontrou um nome para reforçar a lateral direita. O clube campineiro acertou a contratação de Edilson, que recentemente conquistou o acesso na Série D do Campeonato Brasileiro com o Brusque. O jogador se apresentará em sua nova equipe após o término da quarta divisão nacional, já que a equipe catarinense é semifinalista e enfrentará o Ituano no domingo.

Edilson, de 24 anos, chega para substituir Arnaldo, que desfalcará o time, ao menos, por sete semanas por conta de uma fratura no braço. Diego Renan, que vinha atuando pelo lado esquerdo, tem sido titular, a pedido do técnico Jorginho.

O lateral assinou recentemente a renovação com o Brusque por três anos. O time catarinense entende que a negociação com a Ponte Preta é uma oportunidade de melhorar a situação financeira do clube, já visando o planejamento para a próxima temporada. Como as equipes só falarão da negociação após a Série D, não se sabe ainda se o atleta chegará por empréstimo ou de forma definitiva.

Edilson começou a carreira no Audax e chegou ao Brusque no ano passado. Atuou ainda por clubes como Camboriú e Tigres do Brasil. Ele já tem 42 jogos com a camisa do clube, sendo 28 apenas nesta temporada.

Vindo de derrota para o Bragantino por 2 a 1, a Ponte Preta aparece na quinta posição, com 19 pontos, um apenas do Londrina, primeiro time dentro da zona de acesso. O próximo desafio ser´´a neste sábado, às 16h30, no Barradão.