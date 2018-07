Ponte Preta acerta com Lomba, mas perde Alexandro

A terça-feira foi de movimentação no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A primeira notícia foi de que o goleiro Marcelo Lomba acertou com o clube por um ano. A segunda, nem tão boa assim, é que o atacante Alexandro está de saída da Ponte Preta para o futebol árabe.

A diretoria negociava com o Bahia desde o final do ano passado, mas as conversas travaram e demoraram a avançar. Nesta terça-feira, porém, os dois clubes entraram em um acordo e Marcelo Lomba jogará no time de Campinas, por empréstimo, até o final de 2015.

A outra notícia veio logo depois. O atacante Alexandro, destaque da Ponte na conquista do vice-campeonato da Série B do Campeonato Brasileiro, recebeu uma proposta do Emirates Club, dos Emirados Árabes Unidos, e acabou aceitando o contrato de cinco meses. O clube árabe ainda possui opção de compra ao final do vínculo. Os valores, porém, não foram revelados.