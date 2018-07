Ponte Preta acerta com meia-atacante Pablo Escobar A diretoria da Ponte Preta acertou nesta quarta-feira a contratação do meia-atacante boliviano Pablo Escobar, jogador de 31 anos que estava no Mirassol. Ele vai desembarcar no estádio Moisés Lucarelli para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.