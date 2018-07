Ponte Preta acerta com meia Léo Costa e atacante Keno

Com 25 anos, Keno chega para substituir Rildo, que acertou sua transferência ao Corinthians. O novo atacante, porém, vai ter que brigar por posição com o experiente Borges, além de Biro Biro, Diego Oliveira, Roni e Felipe Azevedo. O atacante estava no Atlas, do México, mas já atuou no futebol brasileiro pelo Paraná, Águia de Marabá e Santa Cruz.

Léo Costa, por sua vez, será mais um a fazer sombra para Renato Cajá, que tem em mãos uma proposta do futebol árabe. Existe uma grande chance de Cajá deixar o clube ao final de julho, porque sua multa rescisória é de US$ 2 milhões (cerca de R$ 6 milhões). Por isso ele não se transferiu para outro clube do Brasileirão, como Grêmio, Cruzeiro e Corinthians, porque a multa era menor: R$ 3 milhões.

O ex-meia do Rio Claro, a princípio, foi contratado para ser mais uma opção de Guto Ferreira entre os suplentes, já que o setor está indo bem neste Brasileirão. Com 28 anos, foi revelado pelo Santo André e tem passagens por Paulista, Linense, União São João de Araras, São Bernardo, Juventus, Vila Nova, Rio Branco, Rio Claro, Vitória e Portuguesa, seu último clube.

Em contrapartida, a Ponte Preta teme perder Renato Cajá e o técnico Guto Ferreira. Ambos interessam ao Al-Ittihad, dos Emirados Árabes. A diretoria, porém, recusou a primeira oferta para o meia e acredita que não perderá o treinador, uma vez que ele já demonstrou interesse em permanecer no Majestoso.

A time vem realizando um grande Campeonato Brasileiro. O clube campineiro está na sétima colocação com 13 pontos, a cinco do Sport, porém, com um jogo a menos, já que enfrentará o Fluminense, pela oitava rodada, nesta quarta-feira, às 19h30, no Maracanã. O atacante Biro Biro, que pertence ao próprio clube carioca, e o zagueiro Pablo, suspenso com três cartões amarelos, são as baixas do time.