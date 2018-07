Ponte Preta acerta com o técnico Gilson Kleina A semana começou bastante movimentada na Ponte Preta. Nesta segunda-feira, foi definido que Gilson Kleina será o treinador para a próxima temporada. A diretoria ainda acertou uma parceria com o empresário Eduardo Uram, para que ele auxilie na montagem do elenco de 2011.