Ponte Preta acerta com o atacante Taiberson, do Internacional

Com a negociação com o centroavante Wellington Paulista complicada, a diretoria da Ponte Preta confirmou, nesta segunda-feira, outro atacante para a temporada de 2016. É Taiberson, de 22 anos, do Internacional. Ele chega por empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro.

Taiberson deverá desembarcar em Campinas nos próximos dias para a assinatura do contrato. Ele é canhoto e chega sonhando em apresentar um bom futebol para no futuro vestir a camisa do time principal do Internacional. O atacante disse estar motivado para fazer uma grande temporada. No ano passado, jogou três partidas e fez dois gols pelo Campeonato Gaúcho, cujo título foi do Inter, e atuou em 13 jogos do Brasileirão e um pela Copa do Brasil.

Mas a negociação de Wellington Paulista, que estava no Fluminense, está cada vez mais difícil de sair. O problema é o alto salário do atacante. O time campineiro aceitaria pagar apenas uma parte, com o que não concorda o time do Rio.

A Ponte Preta está no Grupo B do Campeonato Paulista ao lado de São Bernardo, Ituano, Novorizontino e Palmeiras. A equipe estreia diante do Oeste, em Itápolis (SP). Data e horário ainda não foram confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).