Ponte Preta acerta com Thiago Galhardo e apresenta William Pottker A Ponte Preta acertou no início da noite desta sexta-feira a contratação do meia Thiago Galhardo. O atleta foi um dos destaques da boa campanha do Red Bull no Campeonato Paulista e vinha sendo cotado pelo Santos, que até tentou uma troca de jogadores com o Coritiba, dono dos direitos de Thiago.