Ponte Preta acerta com Vilson, ex-zagueiro do Palmeiras

O mistério sobre o novo zagueiro contratado pela Ponte Preta finalmente terminou nesta segunda-feira. O clube campineiro acertou a contratação de Vilson, que já acumula dois acessos no Campeonato Brasileiro da Série B, por Vasco, em 2009, e pelo Palmeiras em 2013. Nas duas campanhas, ele atuou como titular.

Vilson voltará a ter a companhia de Tiago Alves na Ponte Preta. Os dois foram colegas no elenco palmeirense no ano passado. O defensor chega ao clube campineiro após se recuperar de uma grave lesão no joelho. Ele assinou contrato até o final do ano e espera ganhar mais ritmo de jogo. Seu último clube foi o Cruzeiro, mas já acumula passagens por Palmeiras, Grêmio, Vasco, Vitória e Madureira.

O único temor do departamento médico é em relação à recuperação do jogador. Depois de sofrer o rompimento dos ligamentos cruzados do joelho, Vilson está há sete meses sem fazer uma partida oficial. A opção por sua contratação se deu após a perda de Diego Sacoman, que acusou problemas cardíacos nos exames feitos no Atlético-PR e faz uma bateria de testes.

Com a perda de Sacoman, o técnico Guto Ferreira vem utilizando Gilvan ao lado de Tiago Alves no time titular e Luan e Raphael Silva são as opções no banco de reservas.