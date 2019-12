Ponte Preta acerta com volante Dahwan, ex-CSA, para 2020

A Ponte Preta anunciou no penúltimo dia do ano mais um reforço para a temporada 2020. O clube campineiro acertou com o volante Dahwan, que defendeu as cores do CSA no Campeonato Brasileiro. O jogador, que atua pelo time alagoano desde 2017, chega em janeiro de 2020, quando o elenco irá se apresentar.

Titular absoluto da posição no CSA (foram 51 partidas em 2019, entre elas uma vitória contra o Internacional na qual o atleta se destacou atuando também na lateral direita), Dahwan foi campeão da série C em 2017 e subiu para a Série A em 2018. Em 2019, foi ainda campeão alagoano pela equipe.

Um dos destaques do atleta de 23 anos é o alto aproveitamento de passes: em 2019, teve 89,67% de precisão no fundamento. Acertou 80,62% dos passes para frente. Além disso, ganhou 57,68% de duelos defensivos. Passou também por Vitória e Sport.

Mais de um mês após o desfecho da Série B, a Ponte Preta já confirmou a chegada de nove reforços para 2020: os zagueiros Alisson (ex-Operário) e Wellington Carvalho (ex-CRB); os laterais Apodi (ex-CSA), Guilherme Lazaroni (ex-Sport) e Yuri (ex-Botafogo); o volante Bruno Reis (ex-Operário); o meia João Paulo (ex-Avaí) e os atacantes Alisson Safira (ex-Londrina) e Mateus Anderson (ex-Vila Nova).

Além disso, a equipe oficializou as renovações contratuais do zagueiro Henrique Trevisan e do lateral-direito Matheus Alexandre, por mais um ano, junto a Estoril e Corinthians, respectivamente.

O time dirigido por Kleina se apresenta em 3 de janeiro e inicia pré-temporada de olho no Campeonato Paulista. A estreia no Estadual está agendada para o dia 23, diante do Santo André, às 19h, no Estádio Moisés Lucarelli.