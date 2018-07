Ponte Preta acerta contratação de Everton Santos

Everton Santos desembarcou em Campinas na manhã desta terça-feira e realizou os exames clínicos e físicos. Se for aprovado, o atacante irá assinar contrato por três temporadas. No último final de semana, ele conseguiu rescindir com o Seongnam, da Coreia do Sul, ficando livre para acertar com qualquer clube. O Vasco havia demonstrado interesse em sua contratação no início do ano.

Com 26 anos, Everton Santos se destacou no Bragantino e depois passou por Corinthians, Paris Saint-Germain, Fluminense, Goiás, Albirex Niigata-JAP até chegar ao Seongnam, onde disputou 51 partidas e marcou 17 gols.

Único time que ainda não perdeu no Paulistão, a Ponte Preta se encontra na vice-liderança, com os mesmos 19 pontos que o São Paulo, ficando atrás devido ao número de vitórias: 6 contra 5. No sábado, o duelo será contra o Linense, em Lins, pela décima rodada.