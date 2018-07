Ponte Preta acerta contratação de ídolo Renato Cajá

Um dos maiores, senão o maior ídolo recente da Ponte Preta está de volta ao Moisés Lucarelli. Neste sábado, a diretoria do clube de Campinas anunciou que fechou o empréstimo de Renato Cajá junto ao Guangzhou Evergrand, da China. Assim, vai participar do restante da campanha na Série B, mas não deve conseguir jogar diante do Vasco, quarta, em jogo decisivo da Copa do Brasil.

"Estou feliz demais em voltar mais uma vez a vestir a camisa da Ponte Preta, sabendo a responsabilidade que é representar este time. Conheço o clube, a torcida, a diretoria, o presidente, aqui é minha casa. E o alvo é o acesso. Vou trabalhar com todos os meus colegas para que nós subamos pra Série A e terminemos este ano muito felizes", comentou Cajá, ao site oficial.

O meia se destacou pela Ponte em 2008, levando o time à final do Campeonato Paulista, perdido para o Palmeiras. Ele voltou a Campinas em 2011, conquistando o acesso para a Série A do Brasileirão. Em outros clubes, porém, ele não consegue brilhar. Desde 2008, já passou por Al-Ittihad (Arábia Saudita), Grêmio, Botafogo, Vitória, Guangzhou, Kashima Antlers (Japão) e Bursaspor.

Cajá, que está com 29 anos, já está em Campinas e vai se reencontrar com a torcida no intervalo jogo entre Ponte e Vasco, neste sábado, desta vez válido pela Série B. Os dois times voltam a se enfrentar no meio de semana, no Rio, pela Copa do Brasil.