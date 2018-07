Ponte Preta acerta contratação de meia do Atlético-PR

CAMPINAS - A Ponte Preta viveu mais um dia de turbulência nesta quarta-feira, diante dos maus resultados que a colocaram na zona de rebaixamento do Brasileirão. Acuado pelas críticas da torcida e da imprensa, Ocimar Bolicenho pediu demissão e deixou o cargo de diretor executivo de futebol. Enquanto isso, o clube também anunciou a contratação por empréstimo do meia Elias, que estava no Atlético-PR.

Em comunicado oficial da assessoria, Ocimar Bolicenho afirmou "ser uma trégua necessária" este seu desligamento do clube. O presidente da Ponte, Márcio Della Volpe, lamentou a saída do funcionário, que prometeu dar maiores esclarecimentos em entrevista nesta quinta-feira.

Preocupada com a situação da Ponte no Brasileirão, em que é a penúltima colocada com apenas 15 pontos, a diretoria da Ponte continua atrás de reforços. O mais recente é o meia Elias, de 30 anos, que já teve passagens por vários clubes, como Bahia, Fluminense, Vasco, Figueirense e Atlético-PR.

Em troca, a Ponte cedeu ao clube paranaense o lateral-esquerdo Rodrigo Biro, que não chegou a um acordo com o Vasco. Elias vinha treinando em Curitiba e se diz pronto para ser relacionado pelo técnico Jorginho Campos, o que pode acontecer já diante do Flamengo, domingo, em Campinas, pela 21ª rodada do Brasileirão.