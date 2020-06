Ponte Preta acerta contratação do atacante Osman, ex-Bragantino e América-MG

A Ponte Preta acertou, nesta segunda-feira, a sétima contratação durante a paralisação do Campeonato Paulista por conta da pandemia do novo coronavírus. Trata-se do atacante Osman.

O novo reforço chegou em Campinas para realizar exames médicos e, se estiver tudo certo, assinar contrato até o dia 30 de junho de 2021. "Fala galera, tudo bem? Estou passando aqui para dizer que estou chegando e que estou fechado com a macaca. Valeu", disse Osman em vídeo postado pela Ponte Preta nas redes sociais.

Leia Também Tomografia revela melhora no estado de saúde e Zanardi sofre a segunda cirurgia

Revelado pelo Santos e com passagens por Oeste, Comercial, Sertãozinho, Juventus, Luverdense, América-MG, Chapecoense e Red Bull Bragantino, estava sem clube depois de ter rescindido com o Gyeongnam, da Coreia do Sul.

Antes de Osman, a Ponte Preta havia fechado com: os zagueiros Luizão (ex-Santo André) e Rayan (ex-Ferroviária), o lateral-esquerdo Ernandes (ex-Mirassol), o volante Neto Moura (ex-Mirassol), o meia Camilo (ex-Mirassol) e o atacante Moisés (ex-Concórdia).

A diretoria da Ponte ainda trabalha em busca de mais alguns reforços. Em relação a saídas, jogadores só devem ser dispensados após a disputa do Campeonato Paulista.