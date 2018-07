Ponte Preta acerta contratação por empréstimo de lateral do Atlético-PR

O técnico João Brigatti voltou a falar publicamente sobre a necessidade de reforços para a Ponte Preta após o empate sem gols com o Coritiba, fora de casa, no último sábado, pela Série B. E foi atendido pela diretoria, que nesta segunda-feira acertou o empréstimo do lateral-esquerdo Nicolas junto ao Atlético-PR.

O novo reforço tem 21 anos e foi revelado na base do próprio clube paranaense, mas não vinha sendo muito aproveitado. Nesta temporada, Nicolas disputou apenas sete jogos, sendo seis pelo Estadual e um no Campeonato Brasileiro.

O elenco tem Orinho e Danilo Barcelos para a posição, mas Ruan, que é lateral-direito de origem, vem atuando improvisado na posição, pois o primeiro está lesionado e Barcelos está jogando mais adiantado.

Ainda em relação ao último jogo, João Brigatti considerou o empate injusto, pois acredita que a Ponte Preta foi responsável por criar as principais jogadas ofensivas. O resultado deixou o time na décima colocação, com 25 pontos.

"Criamos muito e não vencemos porque infelizmente não conseguimos concluir. Se tivesse que ter vencedor nesta partida não tenho dúvidas que seria a Ponte. Fico feliz porque voltamos a ter o astral, a concentração e o foco da nossa sequência de vitórias", comentou Brigatti.

A Ponte Preta volta a campo no sábado, quando enfrenta o Avaí, na Fonte Luminosa, pela última rodada do primeiro turno. Essa será a última partida que o time realiza em Araraquara por conta da punição imposta pelo STJD, que lhe impôs a perda de dois mandos de campo.