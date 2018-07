Ponte Preta acerta retorno do meia Renato Cajá

O meia travou uma briga judicial nos últimos anos com o clube devido a sua polêmica transferência para o Al Ittihad, da Arábia Saudita. Ponte Preta e o atleta entraram em um acordo e a dívida que era cobrada pelo time alvinegro acabou sendo deixada de lado. Mesmo assim, a diretoria prometeu continuar cobrando a dívida de US$ 2,5 milhões do Al Ittihad, que deixou de pagar as parcelas referentes a contratação do meia.

Renato Cajá, que deixou recentemente o Botafogo, do Rio, assinou contrato com a Ponte Preta por um ano e seu vínculo irá até o final do Campeonato Paulista do ano que vem. A sua apresentação oficial do meia aconteceu à tarde. "Estou feliz de voltar à Ponte Preta, clube que me revelou para o futebol brasileiro", comentou.

Para contratar o jogador, a diretoria teve que travar uma briga contra muitos times brasileiros que demonstraram interesse em sua contratação. Vitória, Sport, Goiás, Atlético-PR, Atlético-GO, Ceará e alguns clubes do futebol japonês queriam contar com o seu futebol, mas Renato Cajá acabou dando preferência para a Ponte Preta.

Revelado nas categorias de base do Mogi Mirim, Renato Cajá se destacou na Ferroviária em 2006, conquistando a Copa Paulista, e depois foi para o Juventude-RS. O meia também passou por Grêmio e em 2010 acertou com o Botafogo-RJ, onde fez 52 partidas e marcou nove gols, até ser contratado pelo Guangzhou Evergrande, da China. No entanto, ele não se firmou no futebol asiático e teve seu contrato rescindido.