Ponte Preta aguarda futuro do Bahia para encaminhar renovação de Lomba

Marcelo Lomba tem contrato com o Bahia até dezembro de 2017 e está emprestado ao time campineiro até o final deste ano. Por isso, ele só será negociado em definitivo com o pagamento da multa rescisória, não revelada por nenhum dos clubes, mas já descartada pela Ponte Preta.

O Bahia é um dos candidatos ao acesso na Série B do Campeonato Brasileiro - é o terceiro colocado. Com a vaga no Brasileirão certamente o clube vai querer Marcelo Lomba em Salvador. Ainda mais com o goleiro em boa fase.

Por isso, a diretoria terá que entrar na torcida para que o Bahia permaneça na Série B e facilite a renovação com o camisa 1. O próprio Marcelo Lomba já mostrou o desejo de permanecer em Campinas, cidade onde se habituou e elogiou a qualidade de vida.

Além do goleiro, a diretoria tem encaminhada a renovação com os laterais Gilson e Rodinei, titulares na campanha do Brasileirão. E usa estas renovações como mais um fato de motivação para o time somar o máximo de pontos no Brasileirão e, talvez, buscar uma vaga para a Copa Libertadores.

A Ponte Preta, oitava colocada, com 47 pontos, voltará a campo no próximo domingo para enfrentar o Atlético-MG, às 19h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 32.ª rodada.