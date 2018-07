Ponte Preta antecipa retorno do atacante Zé Roberto ao Bahia

Na Ponte Preta, as atenções estão voltadas para possíveis propostas que possam aparecer para William Pottker, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, com 14 gols. Mas quem está fora dos planos e já foi devolvido ao Bahia é o atacante Zé Roberto. Ele tinha contrato até o final do Paulistão, em maio, mas teve seu vínculo rescindido.

O atacante Zé Roberto disputou apenas cinco partidas pela Ponte Preta e não agradou, tanto que não marcou nenhum gol. Ele chegou ao clube em agosto na troca envolvendo o volante Renê Júnior. Este também foi liberado para o Bahia, embora tivesse contrato com o time campineiro até maio.

Com a saída do jogador de 23 anos, a Ponte Preta tem apenas William Pottker, Clayson, Erick Salles e Ramon para o setor ofensivo, enquanto Rhayner ainda discute sua renovação e a diretoria aguarda a resposta de Luis Fabiano, ex-São Paulo e que está voltando da China.

Antes de Zé Roberto, outros dois atacantes - Felipe Azevedo e Wellington Paulista - já tinham deixado o clube. Integrante do Grupo D ao lado de Mirassol, Santos e Osasco Audax, a Ponte Preta estreia no Paulistão no dia 5 de fevereiro, contra a Ferroviária, no Majestoso.