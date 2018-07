Ponte Preta antecipa viagem e terá mudanças contra o Atlético-PR

A Ponte Preta ficou bem aliviada após a goleada em cima do Coritiba, por 4 a 0, e talvez para que a delegação pudesse viajar sossegada para Curitiba, o técnico Gilson Kleina antecipou a escalação do time. Após o treino nesta sexta-feira, ele confirmou duas mudanças para o duelo contra o Atlético Paranaense, neste próximo domingo, às 19 horas, na Arena da Baixada, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em relação ao time que atuou na última quarta-feira e encerrou um jejum de cinco jogos sem vitória vão acontecer duas mudanças. O volante Fernando Bob sofreu um estiramento no joelho direito e fica afastado dos gramados por duas semanas, enquanto que o atacante Emerson Sheik recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. "O Claudinho entra no lugar do Emerson e o Elton no lugar do Bob. Vamos manter a estrutura. O Lucca está fortemente gripado, mas a gente espera que ele possa se recuperar, porque é um jogador importante até pelas baixas que já temos", disse Gilson Kleina.

A lista de desfalques pode aumentar se Lucca não se recuperar de uma forte gripe. O artilheiro do time no Brasileirão, com oito gols, viajou com a delegação e não deve ser problema. Mas se não tiver condições de jogo, pode ser substituído pelo jovem Felipe Saraiva ou pelo meia Renato Cajá.

A comissão técnica optou por antecipar a viagem porque pretende fazer um reconhecimento do gramado sintético da Arena da Baixada neste sábado. "Nós temos jogadores que nunca atuaram num campo oficial totalmente sintético. É importante para avaliação do tamanho da trava de chuteiras e para sentir o piso", justificou o técnico.

Com 18 pontos e fora da zona de rebaixamento, a Ponte Preta ainda busca a sua primeira vitória como visitante no Brasileirão. O time deve iniciar o jogo com esta formação: Aranha; Jeferson, Marllon, Rodrigo e Danilo Barcelos; Naldo, Elton e Léo Artur; Maranhão, Claudinho e Lucca.