Ponte Preta anuncia a contratação de Reinaldo, do São Paulo

O lateral-esquerdo Reinaldo, do São Paulo, deve ser emprestado para a Ponte Preta até o fim da temporada. O clube campineiro anunciou nesta segunda-feira a chegada do reforço em seu site oficial e em nota, afirmou que espera somente a chegada do atleta para fazer exames médicos. Além da Ponte, Coritiba e Botafogo também tinham interesse.

O jogador de 26 anos estava no São Paulo desde 2013, quando deixou o Sport e chegou por empréstimo. Depois o clube do Morumbi concluiu a compra dos direitos econômicos de Reinaldo, que mesmo sem ter sido titular durante o período em que esteve na equipe, chegou a fazer mais de cem partidas. Em 2016, perdeu espaço principalmente pela contratação do chileno Mena.

Reinaldo ficou fora da lista de inscritos do São Paulo para a fase preliminar da Libertadores. O jogador era uma das quatro opções do elenco para a posição. Carlinhos e Matheus Reis são os outros reservas de Mena. O lateral sequer foi relacionado para a partida da equipe no último sábado, a vitória por 4 a 0 sobre o Água Santa, pelo Campeonato Paulista, no Pacaembu.