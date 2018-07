Ponte Preta anuncia a rescisão com o atacante Kieza A diretoria da Ponte Preta deu continuidade à reformulação de seu elenco para 2011 nesta terça-feira. O clube de Campinas anunciou a rescisão de contrato com o atacante Kieza, que estava emprestado pelo Cruzeiro para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.