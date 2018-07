Ponte Preta anuncia contratação do atacante Douglas Tanque

O sábado foi agitado na Ponte Preta. Momentos depois de a diretoria confirmar o retorno do meia Renato Cajá, enquanto o time se preparava para enfrentar o Vasco pela Série B do Campeonato Brasileiro, foi a vez do anúncio da contratação do atacante Douglas Tanque, ex-Corinthians, que se destacou durante o Paulistão pelo Penapolense.

Pela manhã, durante a coletiva de apresentação do técnico Guto Ferreira, o presidente Márcio Della Volpe anunciou a chegada de Douglas Tanque, que é esperado em Campinas na próxima segunda-feira. Ele deve assinar contrato de empréstimo até o final da temporada. O atacante, que se destacou durante o Campeonato Paulista, pertence ao Penapolense, com quem a Ponte tem uma relação estreita.

Revelado nas categorias de base do Guarani, Douglas Tanque subiu aos profissionais em 2009 durante a disputa do Brasileirão, mas logo foi negociado com o Corinthians, onde foi destaque das categorias de base. Sem espaço no Parque São Jorge passou por Paraná, Ipatinga e Guaratinguetá.

Neste ano, ao lado de Alexandro, o atacante se destacou no Penapolense, onde marcou cinco gols em onze jogos. Despertou interesse do Palmeiras, mas acabou parando no Criciúma. Em Santa Catarina, não teve sua situação regularizada e apenas treinou.