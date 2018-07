Ponte Preta anuncia dispensa de seis jogadores A diretoria da Ponte Preta anunciou nesta terça-feira a dispensa de seis jogadores que fizeram parte do elenco durante a disputa do Paulistão. Assim, o zagueiro Evaldo, os volantes Deda, Danilo Portugal e Manteiga, o meia Daniel Costa e o atacante Finazzi foram desligados do clube de Campinas.