Ponte Preta anuncia ida do técnico Doriva para o São Paulo

A Ponte Preta confirmou na tarde desta quarta-feira que Doriva não é mais técnico da equipe. Segundo comunicado do clube, o ex-jogador vai dirigir o São Paulo na vaga de Juan Carlos Osorio e retornar ao time onde começou a carreira como volante no começo da década de 1990 como integrante do grupo campeão da Copa Libertadores e do Mundial Interclubes em 1993.

Em comunicado no site oficial, o clube campineiro disse que o treinador avisou à diretoria que aceitaria o convite do São Paulo e estava de partida. O técnico campeão carioca neste ano pelo Vasco fez 15 jogos pela Ponte Preta, com seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 51% dos pontos.

O São Paulo está sem técnico desde terça-feira, quando Osorio aceitou a proposta para dirigir a seleção mexicana e deixou o clube após quatro meses e 28 jogos no cargo. O time do Morumbi tem pela frente mais nove jogos pelo Brasileirão, no qual disputa vaga na Copa Libertadores, além da semifinal da Copa do Brasil, contra o Santos.

Doriva, de 43 anos, é nascido em Nhandeara-SP e foi revelado pelas categorias de base do clube o começo da década de 1990. Aos 21 anos, virou titular do técnico Telê Santana, quando, inclusive, atuou na final do Mundial Interclubes contra o Milan. Como jogador, também integrou o grupo da seleção brasileira que disputou a Copa de 1998, na França.

Como técnico, tem como principais títulos o Campeonato Paulista de 2014 pelo Ituano e o Estadual do Rio pelo Vasco, neste ano. Fora a Ponte Preta, Doriva também trabalhou no Atlético-PR.

OFICIAL

No fim da noite desta quarta-feira, o São Paulo publicou em seu site uma nota oficial confirmando o retorno de Doriva ao clube. O treinador já vai comandar as atividades do grupo nesta quinta-feira.

"A chegada do Doriva traz uma esperança muito grande para o São Paulo conquistar seus objetivos a curto e longo prazo. É um treinador com identificação com o clube, de uma geração promissora e que tenho certeza que nos representará muito bem", afirmou o Presidente do São Paulo, Carlos Miguel C. Aidar no comunicado.

Indo para seu terceiro clube nesta temporada, Doriva comemorou o rápido acerto com o tricolor. "Estou muito feliz por voltar a minha casa. Esse é o sentimento. Quero repetir aqui a mesma trajetória vencedora que tive como atleta. Teremos muito trabalho pela frente e uma grande oportunidade. Estou muito motivado para começar logo. Quero fazer história no São Paulo, assim como foi minha trajetória aqui como atleta", afirmou.