Ponte Preta anuncia Jorginho como novo técnico

CAMPINAS - A Ponte Preta anunciou na noite deste domingo o substituto de Paulo César Carpegiani , demitido no último sábado após a derrota do clube para o Cruzeiro, no comando da equipe. Jorginho, ex-técnico do Flamengo e auxiliar de Dunga durante a Copa do Mundo de 2010 chegará na próxima segunda-feira em Campinas para assinar contrato até o fim do ano com com otime campineiro. Além do treinador, mais três auxiliares reforçarão a comissão-técnica da Ponte.

“Estou muito feliz com a oportunidade de comandar a Ponte Preta, que é um clube de massa e tradição, tem um bom time e não merece estar na posição em que se encontra. Vamos lutar muito e nosso primeiro objetivo é deixar a zona de rebaixamento do Brasileiro para trás. Depois que isso acontecer pensaremos em objetivos maiores”, afirmou Jorginho para o site oficial da Ponte.

A apresentação oficial do técnico acontecerá na próxima terça-feira, sendo que no mesmo dia já comandará o time na partida de volta da Copa Sul-Americana, contra o Criciúma. No primeiro jogo, a equipe campineira venceu os catarinenses por 2 a 1 fora de casa.

No Brasileirão a Ponte está na zona do rebaixamento, ocupando a 17.ª posição, com 15 pontos. A equipe está a três jogos sem vencer, sendo que a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, líder do campeonato, custou o emprego de Carpegiani.