Ponte Preta anuncia Jorginho como novo técnico

SÃO PAULO - A Ponte Preta anunciou neste domingo que Jorginho foi escolhido para ser o novo técnico do time. O treinador, que estava sem clube desde junho, quando deixou o comando do Flamengo, chega a Campinas nesta segunda-feira e será apresentado oficialmente no dia seguinte. "Estou muito feliz com a oportunidade de comandar a Ponte Preta, que é um time de massa e tradição em São Paulo, que tem um bom elenco e não merece estar na posição em que se encontra no Campeonato Brasileiro", disse o treinador, de acordo com o site oficial da Ponte Preta. "Vamos lutar muito e nosso primeiro objetivo é deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão para trás. Depois que isso acontecer, pensaremos em objetivos maiores."

A Ponte Preta perdeu sábado para o Cruzeiro por 2 a 0 no Moisés Lucarelli, em Campinas, fato que provocou o pedido de demissão de Paulo César Carpegiani. Ele alegou que precisaria sair por motivos pessoais, mas também porque era uma boa hora antes que a situação da Ponte pudesse se complicar mais. O time ocupa a 17ª posição no Brasileirão, com 15 pontos em 15 jogos.

Jorginho vai assinar contrato com a Ponte Preta até o fim do ano. Nesta terça-feira, ele já comanda a equipe no jogo contra o Criciúma, pela Copa Sul-Americana.