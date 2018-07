Ponte Preta anuncia lista de dispensas com Sheik, Cajá e Lucca

A diretoria da Ponte Preta definiu nesta terça-feira a lista de jogadores que não farão parte do planejamento para a próxima temporada. Dez jogadores foram mantidos e três incorporados das categorias de base.

Outros 16, que têm contrato até dezembro deste ano, já estão fora dos planos do técnico Eduardo Baptista, incluindo Emerson Sheik, Lucca e Renato Cajá. Fernandinho, Lucas Formiga, Jorge Mendoza e o zagueiro Rodrigo ainda estão em fase de negociações.

Nino Paraíba, Lucca e Yago já eram nomes confirmados na lista de jogadores que não continuariam na Ponte. O primeiro acertou com o Bahia e os outros dois estavam emprestados pelo Corinthians. Além deles, João Carlos, Marllon, Elton, Jadson, Artur, Fábio Ferreira, Wendel, Fernando Bob, Jean Patrick, Renato Cajá, Emerson Sheik, Léo Gamalho e Maranhão não terão seus contratos renovados e ficam livres para buscar novos clubes em janeiro.

A Ponte também tenta manter o volante Naldo, considerado uma peça importante no grupo, mas ainda negocia os termos na renovação. Fernandinho, Lucas Formiga, Jorge Mendoza e o zagueiro Rodrigo tem contrato para o próximo ano, mas não fazem parte dos planos do clube. O departamento jurídico ainda busca uma forma de rescindir os vínculos sem pagar as multas de forma integral.

Os goleiros Aranha e Ivan, o lateral-direito Jeferson, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, o zagueiro Luan Peres, o volante João Vitor, o meia Léo Artur e os atacantes Claudinho, Saraiva e Luís Alí estão confirmados para 2018. A reapresentação está marcada para 2 de janeiro no estádio Moisés Lucarelli. A estreia da Ponte Preta no Campeonato Paulista é contra o Corinthians, fora de casa, no Itaquerão, no dia 17 de janeiro.