Ponte Preta anuncia mais um reforço para Série B do Brasileiro

CAMPINAS - Nesta segunda-feira, o lateral Daniel Borges desembarcou no Estádio Moisés Lucarelli para realizar exames médicos e será oficializado nos próximos dias como o sexto reforço da Ponte Preta visando a Série B do Campeonato Brasileiro.

Daniel Borges pertence ao Botafogo, clube pelo qual disputou o Paulista, e fica no clube até o fim do ano. Mas existe uma cláusula no contrato que exige a liberação caso apareça proposta da Europa ou de um clube da Série A. O Palmeiras também havia demonstrado interesse em seu futebol.

O novo reforço chega para brigar por uma vaga entre os titulares com Neílson, já que Ferrugem deverá ser emprestado ao Corinthians. Antes de Daniel Borges, haviam sido contratados os volantes Adilson Goiano e Elton, o meia Lucas Patinho, e os atacantes Edno e Alex Creu.

Nos próximos dias, a diretoria alvinegra deve confirmar a saída do atacante Rafael Ratão. Com contrato até o fim de 2016, o atacante será emprestado ao Boa Esporte-MG, que também disputa a Série B do Brasileiro.