Ponte Preta anuncia parceria internacional com a italiana Juventus

A Ponte Preta apresenta, na manhã desta quinta-feira, uma parceria com a Juventus, da Itália, atual vice-campeã da Liga dos Campeões. O projeto será apresentado pelo diretor de internacionalização da marca Ponte Preta, Gustavo Valio, e um representante do clube de Turim.

A diretoria do time campineiro ainda não confirmou detalhes da parceria. Contudo, a tendência é que seja realizado um intercâmbio entre as categorias de bases dos dois clubes. O contrato passará a valer a partir de julho deste ano.

Esta é a terceira ação que a direção anuncia com o objetivo de expandir a marca para o exterior. A primeira foi o amistoso realizado no início de maio, quando o time perdeu por 3 a 2 para o Orlando City (EUA), do meia Kaká. Na semana passada, foi anunciado um amistoso contra o Fort Lauderdale, também dos EUA, que pertence a Ronaldo Fenômeno. O duelo será no dia 20 de junho, em Campinas.

TIME

Enquanto isso, o técnico Guto Ferreira continua realizando treinos fechados com o elenco profissional. Por conta do assédio de clubes sobre jogadores da Ponte, sobretudo o meia Renato Cajá, a diretoria decidiu fechar os portões e proibir entrevistas até o duelo contra o Goiás, no domingo, cedo, às 11 horas, pela sétima rodada do Brasileirão.