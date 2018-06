Ponte Preta anuncia rescisão do contrato com Aranha

A manhã desta quinta-feira marcou a saída de um ídolo da Ponte Preta. Fora dos planos da comissão técnica por conta do seu alto salário - cerca de R$ 150 mil -, o goleiro Aranha teve seu contrato rescindido pela diretoria. A novela, porém, ainda promete mais alguns capítulos e deve terminar na Justiça.

Aranha tinha contrato até dezembro de 2019 e, como não abriu mão do que teria que receber entre salários e outros benefícios, a rescisão foi unilateral. A Ponte Preta ainda deve quatro meses de salários atrasados do ano passado. As dívidas girariam em torno de R$ 5 milhões.

"Foi tentado um acordo dentro da realidade da Ponte Preta e isso infelizmente não aconteceu. Esse caso está encerrado e entregue ao departamento jurídico. O Aranha sempre foi um grande companheiro, um grande profissional e um grande ídolo. A situação financeira fez com que essa decisão fosse tomada, mas nunca houve desrespeito", afirmou o diretor de futebol Ronaldão.

Revelado nas categorias de base da Ponte Preta, Aranha disputou 209 partidas em suas duas passagens pelo time e é o segundo goleiro que mais vestiu a camisa do clube, atrás apenas de Carlos Gallo, com 437 nas décadas de 1970 e 1980. Ele ainda defendeu Joinville, Atlético-MG, Santos e Palmeiras.

Eleito o melhor goleiro do último Campeonato Paulista, Aranha foi um dos jogadores mais regulares da Ponte Preta na campanha que culminou com o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que no episódio da invasão do campo pelos torcedores no jogo contra o Vitória, que decretou a queda do clube campineiro, o goleiro foi o único que não correu para os vestiários, justamente pela história que escreveu no time.

Aos 37 anos, Aranha está livre para definir seu futuro. Nas últimas semanas, surgiram rumores de que o Vasco estaria de olho na sua contratação, mas as partes garantem que não houve nenhuma proposta oficial.