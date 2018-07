Ponte Preta anuncia sete reforços para o Paulistão

Bruno vestiu a camisa do Náutico na Série B deste ano, enquanto Amaral foi um dos destaques do Duque de Caxias, comandando por Gilson Kleina, hoje técnico da Ponte. Ferrón, ex-Ituiutaba, Válber, que estava no Avaí, Márcio Diogo, vindo do futebol coreano, Renatinho, ex-Atlético-GO, e Luiz Mário, que defendeu a Inter de Bebedouro, devem chegar ao Moisés Lucarelli nos próximos dias.

A diretoria deve anunciar na semana que vem a chegada de mais alguns reforços. O atacante Vandinho, do Avaí, é o que está mais perto de fechar. O volante Elicarlos, do Cruzeiro, e o atacante Tadeu, do Palmeiras, também interessam ao clube.