Ponte Preta anuncia Wanderley, ex-Coritiba, e Léo Pereira, ex-Treze

A Ponte Preta busca qualificar o elenco do técnico Marcelo Oliveira. O time campineiro anunciou nesta quarta-feira mais dois reforços. São eles: o atacante Wanderley, ex-Coritiba, e o lateral Léo Pereira, ex-Treze. O clube ainda encaminhou a contratação de Bergson, do Ceará, mas a concorrência com clubes da Série A, retarda a oficialização.

Nascido em Campinas e jogador que surgiu na base da própria Ponte, Wanderley subiu do sub-20 para atuar no time principal da equipe alvinegra em 2007 e 2008 - ao todo, marcou sete gols na primeira passagem (quatro no primeiro ano e três no segundo). Após o Paulista, ainda com 20 anos, acabou sendo contratado pelo Cruzeiro. O atleta também tem passagens pelo Flamengo e pelo futebol dos Emirados Árabes Unidos e do Catar. Nos últimos dois anos defendeu o Coritiba, tendo marcado o gol do acesso da equipe à Série A em 2019.

Titular do Treze no Campeonato Brasileiro da Série C, Léo Pereira tem 22 anos e foi revelado pelas categorias de base do São Caetano. O jogador, que defendeu a Portuguesa no Paulista da série A2 neste ano e tem passagens também por Comercial, Pouso Alegre e Palmeiras. O atleta chega livre de contratos anteriores e, sendo aprovado nos exames, deve assinar até o final do Paulista de 2021.

MAIS REFORÇOS

Bergson tem 29 anos e disputou 41 jogos com a camisa do Ceará, tendo marcado sete gols. Ele passou também por Athletico, Paysandu, Náutico, Chapecoense, Portuguesa e Juventude. Está por detalhes de ser anunciado, a pedido de Marcelo Oliveira.

E a Ponte Preta não deve parar por aí. O clube também sonha com Barreto, volante que já despediu do Red Bull Bragantino. Ele é aguardado nesta quinta em Campinas para iniciar os treinamentos. Para isso, no entanto, precisa renovar com o Criciúma, dono de seus direitos econômicos, até 2021, antes de ser repassado.

SÉRIE B

A Ponte Preta está na vice-liderança da Série B, com 27 pontos, a cinco do líder Cuiabá. O próximo desafio será diante da Chapecoense nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.