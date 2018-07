Ponte Preta aposta no fator casa para jogo importante contra o Atlético-PR A Ponte Preta aposta na força do estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O time trata o Atlético Paranaense como um concorrente na briga pela permanência na elite e encara o duelo deste domingo, às 16 horas, como uma decisão. A partida é válida pela nona rodada e pela reabilitação da equipe campineira, que perdeu para o Fluminense na última quarta-feira.