Ponte Preta apresenta atacantes Pablo Escobar e Jair

Pablo Escobar, que defendeu o Mirassol no Campeonato Paulista deste ano, nasceu no Paraguai e naturalizou-se boliviano em 2008. Desde então, já foi convocado algumas vezes pela seleção da Bolívia. "Estou muito feliz por defender a camisa da Ponte Preta e espero marcar muitos gols. Entro no elenco focado em fazer de tudo para a Ponte voltar à Série A", disse.

Por sua vez, o atacante Jair pertencia ao Brasil de Pelotas, chegou à Ponte Preta na semana passada e já vem treinando com o elenco. Antes de assinar contrato por tempo maior, o atleta de 21 anos passará por um período de avaliação.

Estes dois reforços se juntam ao lateral-direito Jackson, ao volante Wendell e ao meia Gérson, anunciados recentemente. E a diretoria promete ainda mais seis ou sete reforços.