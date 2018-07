Ponte Preta apresenta lateral peruano e meia argentino

Luis Advíncula estava no Hoffenheim, da Alemanha, e é titular na seleção peruana. Ele chega para a vaga deixada por Cicinho, negociado com o Santos, mas também pode ser improvisado no setor de meio de campo. Com relação a Sarmiento, ele atuou no Campeonato Argentino pelo All Boys e foi contratado como uma aposta pela diretoria. Ambos estão emprestados até o fim do Campeonato Paulista de 2014, em maio.

"Findo o contrato há possibilidade de renovação com ambos os atletas caso haja interesse entre as partes, mas no caso do Advíncula o clube alemão não nos dá preferência de compra. Já com o Sarmiento, esta preferência existe", explicou o executivo de futebol Ocimar Bolicenho. Ele não confirmou, mas nem desmentiu que Maikon Leite, atacante do Palmeiras, entrou na lista de reforços. O palmeirense seria emprestado para o futebol árabe, mas retornou de última hora. E pode terminar em Campinas.

Para ficarem à disposição do técnico Paulo César Carpegiani, os dois jogadores ainda aguardam a regularização da documentação junto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Nenhum deles deve fazer a estreia neste sábado, quando a Ponte Preta recebe o Bahia para acabar com uma sequência negativa de quatro derrotas seguidas - São Paulo, Botafogo, Atlético Paranaense e Nacional-AM - no estádio Moisés Lucarelli. O time campineiro é o 16.º colocado, com seis pontos. No último sábado, venceu o Náutico por 3 a 1, na Arena Pernambuco.