Ponte Preta apresenta meia Giovanni, do Corinthians

O novo jogador deve ser apenas a primeira de uma série de novidade que o time de Campinas deve apresentar nas próximas semanas. Carpegiani ainda pretende avaliar quais as principais necessidades do elenco, mas já é quase certa a chegada de um zagueiro e de um meia.

O defensor seria o substituto para Cléber, que deve ser negociado nos próximos dias. Titular absoluto e capitão desde o returno do Brasileirão de 2012, o jogador sequer viajou com o elenco. O mais provável é que a Ponte aceite uma proposta do Internacional.

O grande problema, por enquanto, é o alto valor da multa contratual: R$ 8 milhões para o mercado interno. "A tendência é de que ele seja negociado, mas os números também precisam agradar a Ponte", explicou o presidente Márcio Della Volpe, reforçando que a multa para o exterior é de R$ 16 milhões.