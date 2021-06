Ponte Preta arranca empate com Brasil de Pelotas, mas segue sem vencer na Série B

Pelotas - A Ponte Preta até lutou, mas segue sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite desta sexta-feira, pela sétima rodada, o time campineiro visitou e ficou no empate com o Brasil de Pelotas-RS, pelo placar 1 a 1, no estádio Bento de Abreu, no interior do Rio Grande do Sul. Fabrício deixou o time da casa em vantagem, mas logo depois, Dawhan deixou tudo igual no segundo tempo.

Com o resultado, a Ponte Preta segue na lanterna da competição, com apenas três pontos somados em sete jogos com um retrospecto de quatro derrotas e três empates. Já o Brasil de Pelotas aproveitou o empate para sair da zona de rebaixamento ao chegar aos seis pontos e assumir a 15.ª colocação.

Leia Também Coritiba bate o Guarani, vence a terceira seguida na Série B

O Brasil começou a partida fazendo pressão na área adversária, apostando nas jogadas de velocidade pela lateral do campo e bolas cruzadas na área, mas pouco incomodava o goleiro Ygor Vinhas. Do outro lado, a Ponte Preta tentava responder em contra-ataques.

Mesmo assim, a primeira chance real de gol do duelo só foi sair aos 40 minutos, quando Lucas Santos lançou Fabrício na área, que girou em cima do marcador e chutou firme. Mas parou em uma defesa de Ygor Vinhas, perdendo uma boa oportunidade para os donos da casa. A resposta da Ponte Preta veio no lance seguinte. Aos 42, Camilo arriscou de fora da área e a bola saiu tirando tinta da trave.

Na volta do intervalo, a partida seguiu movimentada, com os times trocando passes no meio campo e buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Melhor na segunda etapa, a Ponte Preta fazia de tudo para tirar o zero do placar, mas pecava nas finalizações. A melhor chance aconteceu aos 23 minutos, quando Kevin cruzou para Rodrigão, que cabeceou firme, mas acabou mandando para fora.

Mas, como diz o ditado popular, 'quem não faz, toma'. Aos 29 minutos, depois de uma cobrança de escanteio, Rômulo desviou de cabeça e a bola sobrou livre para Fabrício, que só escorou para o fundo das redes e colocou o Brasil-RS em vantagem.

Enquanto o rival ainda comemorava, porém, a Ponte Preta deixou tudo igual no placar. Aos 33, Rodrigão cruzou rasteiro e encontrou Dawhan, livre, que só empurrou para o gol.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira (30) para a disputa da oitava rodada da Série B. Logo às 16h30, a Ponte Preta recebe o CSA, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Um pouco mais tarde, às 17h, o Brasil-RS visita o Brusque, no estádio Augusto Bauer.

FICHA TÉCNICA

BRASIL-RS 1 X 1 PONTE PRETA

BRASIL-RS - Matheus Nogueira; Vidal (Thalys), Ícaro, Héverton e Kevin (Igor Miranda); Rômulo, Wesley, Gabriel Terra (Luiz Fernando) e Lucas Santos (Paulo Victor); Fabrício e Ramon (Netto). Técnico: Cláudio Tencati.

PONTE PRETA - Ygor Vinhas; Kevin, Ednei, Cleylton e Rafael Santos (Felipe Albuquerque); Dawhan, Vini Locatelli (Marcos Júnior) e Camilo (Thalles); Josiel (Moisés), Rodrigão (João Veras) e Richard. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Fabrício, aos 29, e Dawhan, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO)

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Terra e Ramon (Brasil-RS). Cleylton, Josiel e Vini Locatelli (Ponte Preta).

LOCAL - Estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS).