Ponte Preta arranca empate na Argentina e se classifica na Copa Sul-Americana

Após perder o título do Campeonato Paulista para o Corinthians, a Ponte Preta se recuperou e buscou a classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana com um empate por 1 a 1 com o Ginmasia y Esgrima, no Estádio del Bosque, em Buenos Aires, nesta terça-feira.

Como empatou o jogo de ida, em Campinas, por 0 a 0, o gol fora de casa marcado nessa terça-feira à noite foi suficiente para garantir a classificação da equipe brasileira.

A Ponte começou melhor e, aos 25 minutos, abriu o placar com Elton, completando de cabeça cobrança de falta de Ravanelli. No entanto, apenas dois minutos mais tarde, o Gimnasia empatou com Rinaudo, aproveitando sobra de escanteio.

Na segunda etapa, o time argentino partiu para o ataque e pressionou em busca do gol da classificação, mas a Ponte Preta se defendeu como pôde, com os zagueiros Marllon e Kadu rebatendo todas as bolas altas e o goleiro Aranha se destacando como um dos principais personagens do jogo.

Classificada, a Ponte Preta aguarda sorteio para conhecer seu adversário na próxima fase. Por enquanto, há outros dois times garantidos na segunda fase: o Nacional Potosí, da Bolívia, e o Deportivo Cali, que se classificaram também nessa noite mesmo perdendo por 2 a 1 para o Sport Huancayo-PER e para o Sportivo Luqueño, respectivamente.