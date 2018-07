Ponte Preta atinge nova 'mini-meta' e projeta G4 do Brasileiro A Ponte Preta comemorou o fato de atingir mais uma "mini-meta" no Campeonato Brasileiro. Após a vitória sobre o Atlético-PR, por 2 a 1, no domingo, o time chegou aos 16 pontos em nove jogos. Os números já superam a meta traçada para as primeiras dez rodadas, que era de 15 pontos. Agora, o time completa o décimo jogo contra o Corinthians, na quinta-feira, no Itaquerão, tentando acumular "gordura".