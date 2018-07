Ponte Preta avisa que 'não tem interesse' em vender Pottker

A Ponte Preta emitiu comunicado nesta terça-feira para avisar que não tem interesse em negociar o atacante William Pottker, que foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Ele teria recebido ofertas do Botafogo e do Corinthians, o que o clube campineiro nega.

"Não recebemos propostas nem de Corinthians nem de Botafogo, como se fala por aí. A única proposta que veio foi da China e ela foi recusada. A Ponte conta com Pottker para 2017 e não está negociando o atleta nem tem interesse de uma saída dele", garante o presidente da Ponte, Vanderlei Pereira.

De acordo com o clube de Campinas, "a única possibilidade" de Pottker sair é o contrato ser rompido, com o pagamento da multa contratual. A Ponte Preta confia que o empresário Fernando Garcia, que cuida dos interesses do jogador, mantenha o atacante no Moisés Lucarelli até pelo menos o fim do Brasileirão.