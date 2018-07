Ponte Preta bate Bragantino e volta a vencer na Série B

A Ponte Preta não fez uma partida brilhante, longe de agradar os torcedores, mas conseguiu encerrar uma sequência de cinco jogos sem vitória. Nesta sexta-feira, o time campineiro derrotou o Bragantino por 1 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 15.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A última vitória da Ponte Preta havia sido no dia 31 de maio, quando bateu o Boa por 1 a 0. Com o final do jejum, os campineiros subiram para o nono lugar, com 22 pontos, ainda longe do G-4. Já o Bragantino segue na zona de rebaixamento com 13 pontos na 18.ª colocação.

Sem vencer há cinco jogos, a Ponte Preta entrou em campo pressionada para deixar uma boa impressão à sua torcida, pois na próxima segunda comemora 114 anos. Com o peso nas costas, o time campineiro entrou tenso e errou muito no começo de jogo. O meio de campo formado por Elton, Juninho e Adrianinho não conseguiu se encontrar e os comandados de Guto Ferreira abusaram das ligações diretas, que facilitaram o trabalho de marcação do Bragantino.

Em jogadas individuais pelas laterais, no entanto, a Ponte Preta levou perigo. Cafu arrancou pelo lado direito e cruzou. A bola passou na frente do gol, mas ninguém apareceu para completar. A chance mais perigosa do primeiro tempo, no entanto, foi do Bragantino. Gustavo arriscou de fora da área, após sobra da defesa, e o goleiro Roberto mandou com a ponta dos dedos para fora.

Logo no começo do segundo tempo, a Ponte Preta conseguiu abrir o placar. Aos cinco minutos, Cafu fez jogada individual e deixou para Rafael Costa. O atacante limpou a marcação e bateu cruzado, no canto direito, sem chances para o goleiro Renan.

O gol animou a Ponte Preta, que teve outra chance de marcar em seguida com Bryan. Atrás no placar, o Bragantino foi obrigado a sair para o jogo. Os visitantes conseguiram comandar as ações, controlando a posse de bola, mas tiveram dificuldades em penetrar na defesa adversária.

Fechada, a Ponte Preta teve espaço no contra-ataque para tentar ampliar. Cafu perdeu a principal chance. O atacante ganhou da defesa na velocidade e ficou de frente para o gol. Na hora de finalização, o camisa 7 bateu forte e a bola foi por cima do gol. No final, o Bragantino tentou pressionar, mas a equipe de Campinas conseguiu fazer a torcida ter um motivo para comemorar os 114 anos.

Pela 16.ª rodada, a Ponte Preta volta a campo contra o Joinville, na próxima sexta, 21 horas, novamente no estádio Moisés Lucarelli. No sábado, o Bragantino encara o Santa Cruz, no estádio do Arruda, no Recife.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 x 0 BRAGANTINO

PONTE PRETA - Roberto; Rodnei (Alexandro), Tiago Alves, Diego Sacoman e Bryan; Elton, Juninho e Adrianinho (Rossi); Roni, Cafu (Adilson Goiano) e Rafael Costa. Técnico: Guto Ferreira.

BRAGANTINO - Renan; Samuel Santos, Guilherme Mattis, Alexandre e Bruno Recife (Bruninho); Geandro, Gustavo e Mano Cruz (Sandro); Cesinha, Luisinho (Erick) e Nunes. Técnico: PC Gusmão.

GOL - Rafael Costa, aos 5 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodnei, Elton, Juninho, Roni e Adilson Goiano (Ponte Preta); Bruno Recife, Magno Cruz, Sandro e Cesinha (Bragantino).

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP).

RENDA - R$ 30.390,00.

PÚBLICO - 4.947 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).